Zwei Spiele, null Zähler: „Wir werden da punkten!“

Trainer nach Salzburg-Spiel optimistisch

„Ich bin mir sicher, dass wir in Altach zumindest punkten werden“, sagt aber Silberberger – und skurrilerweise war es just das 0:3 am Sonntag bei Salzburg, das ihm dieses Selbstvertrauen gegeben hat: „Wir waren lange Zeit sehr kompakt. Genau, wie ich mir das vorstelle. Nur leider hat’s nicht länger geklappt. Doch diese Kompaktheit sollte die Basis in allen Spielen sein.“