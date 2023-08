Mit der „Krone“ ein actiongeladenes Paket gewinnen

Am 17. August startet mit „Kandahar“ Gerard Butler in sein nächstes Actionabenteuer. Der Star aus der „Has Fallen“ Trilogie taucht diesmal in iranisches Gebiet ab und muss vor Ort versuchen sich durch die gefährliche Wüstengegend durchzukämpfen. Passend zum neuen Film verlost die „Krone“ nicht nur Kinotickets, sondern auch einen Nachmittag Paintball Action.