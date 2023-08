„Den Namen habe ich bei uns noch gar nicht gehört“

Der 25-Jährige zeigt beim Ländle-Klub super Leistungen, erzielte vergangene Saison in 32 Pflichtspielen 15 Tore und steuerte sechs Assists bei. Auch Tabakovic kam damals aus Vorarlberg. Das Problem bei Fridrikas: Laut Medienberichten verlangt Austria Lustenau rund eine Million Euro an Ablöse für den Torjäger. Für die Veilchen wohl auch deswegen kein Thema, wie Wimmer erklärte: „Es ist ein sehr guter Spieler, aber der Name kursiert nicht bei uns.“