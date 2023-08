Sturm-Gegner Eindhoven holt ersten Saisontitel

Das Spiel im Stadion De Kuip von Rotterdam ging ohne österreichische Beteiligung über die Bühne. Bei Feyenoord fehlte Abwehrchef Gernot Trauner, bei Eindhoven saß Außenverteidiger Philipp Mwene nur auf der Ersatzbank. Sturm gastiert am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) in Eindhoven, das Rückspiel findet am 15. August in Graz statt.