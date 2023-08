Tirol: Unbekannter toter Alpinist gibt Rätsel auf

Leiche lag in rund 1900 Meter Höhe

„Der Tote befand sich in rund 1900 Meter in der Ostflanke“, schildert Herbert Jankovich, Leiter der Alpinpolizei im Bezirk Reutte. Der Polizeihubschrauber Libelle Tirol hat den Alpinisten am Donnerstag geborgen, seither bemühen sich die Gerichtsmediziner, die Identität der Person zu klären. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei dem Abgestürzten um den vermissten Kroaten handeln könnte. Dessen Auto hatte man im Winter in Lähn gefunden.