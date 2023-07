Tirol: Mit Drohne Leiche von Bergsteiger entdeckt

„Alpinist hat noch Steigeisen an“

Ab Mai begann die Drohnenstaffel der Bergrettung von Ehrwald mit Leiter Stefan Kewitz immer wieder mit Suchflügen auch nach dem Kroaten zu suchen. Vor etwa zehn Tagen entdeckte die Alpinpolizei dann einen Rucksack. Am Montag stieß man schließlich auf eine Leiche, die in einer Rinne 300 Meter nördlich unter dem Gipfel der Hochschrutte lag. Am Tag darauf bestätigte das Drohnenteam der Bergrettung Reutte den traurigen Fund ihrer Kollegen. „Der Alpinist hat sogar noch die Steigeisen an“, betonten die Bergretter gegenüber der „Krone“.