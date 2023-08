Sektorales Fahrverbot: Aufhebung ist „Schnapsidee“

Wegen dringender Sanierungsarbeiten muss die Bahnstrecke über den Brenner von 6. bis 23. August gesperrt werden – soweit ist man sich einig. Uneinigkeit herrscht jedoch in der Frage, wie man auf diese Sperre und den voraussichtlichen Mehr-Verkehr auf der Straße reagieren soll. Das Land Tirol will in dieser Zeit das sektorale Fahrverbot für bestimmte Kraftfahrzeuge aufheben.