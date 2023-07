Pferd schlägt aus und trifft Frau am Kopf

Ein Sonntagsausflug in Tirol: Eine vierköpfige niederländische Familie war am Sonntag in der Wildschönau nach Alpbach zum Berg „Saupanzen“ unterwegs. Eine 37-jährige Frau hatte auch ihren Hund an der Leine mit. Auf der Höhe der dortigen „Feldalm“ befanden sich einige Pferde, die allerdings eingezäunt waren. Dieser Zaun wurde von den Wanderern überquert, um weiter auf den Berg zu gelangen. Doch dann geschah das Unglück: Die 37-Jährige wurde von einem ausschlagenden Pferd am Kopf getroffen und verletzt.