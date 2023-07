Vergessene 36.800 Euro waren plötzlich futsch

Vermehrte Einbrüche

Im Bezirk Horn kam es in letzter Zeit auch vermehrt zu Einbrüchen. Täter drangen etwa auch in ein Mehrparteienhaus in Horn ein, wo sie drei Türen zu drei Büros aufbrachen. Aus einem Büro erbeuteten sie 100 Euro, der angerichtete Sachschaden dürfte weit höher sein.