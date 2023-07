Icardi zu Galatasaray fix - neue Gerüchte um Demir

Der schon in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis für den türkischen Fußball-Meister spielende Angreifer unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei Galatasaray. Für den 30-Jährigen überwies Galatasaray 10 Millionen Euro an PSG, Icardi wird pro Saison ein Gehalt von sechs Mio. Euro kassieren. In der Vorsaison schoss der Argentinier in 24 Ligaspielen 22 Tore.