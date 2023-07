Einbrecher drangen in mehrere Häuser ein

Weniger Glück hatten Einbrecher am späten Mittwochnachmittag und in der Nacht auf Donnerstag in Zell am See und Saalfelden. Beide Male versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus einzudringen. In Saalfelden gelangten sie durch Aushebeln einer Terrassentür in das Wohnzimmer eines der Objekte. Der Lärm, der dadurch aber verursacht wurde, alarmierte die Bewohner. Sie bemerkten zwei männliche Täter, die aber unerkannt flüchten konnten. Auch in Zell am See überraschten die Bewohner die Täter, die ebenso unerkannt flüchteten. Gestohlen wurde laut Bewohnern nichts.