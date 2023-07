Halt und Ordnung in wirren Zeiten

Helga Rabl-Stadler verkörpert alles, was man heute an der Partei, der sie sich verbunden fühlt, vermisst: Klasse, Wortgewandtheit, Stilsicherheit und eine fast anachronistische Prinzipientreue, die in dieser wirren Zeit noch Halt und Orientierung zu geben vermag. So wusste sie in Würde abzutreten. Ihr Thron bleibt leer.