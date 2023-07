Nach Überholmanöver Burschen mit Messer bedroht

„Wollte ihm nur Angst machen“

Mit reichlich Aggressionspotenzial heftete er sich blinkend und hupend an die Fersen des rollenden Kontrahenten, bis zum Showdown im Stehen: Als sich beide Lenker einbremsten, stürmte der Ältere völlig in Rage auf das Auto des 18-Jährigen zu, zückte ein Springmesser und packte den verängstigten Burschen durchs offene Fenster. „Ich wollte ihm nur Angst machen“, gab er nun vor Gericht an.