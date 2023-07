Superstar Gabalier rockt den Grazer Schloßberg!

Für den guten Zweck! Der Erlös kommt Charity-Initiativen zugute - ein Drittel davon fließt an unsere „Die Krone hilft - Steiermark“-Aktion! Über die seit vielen Jahren Steirern, die in Not geraten sind, unbürokratisch und schnell geholfen werden kann. Es freut uns natürlich sehr, dass Gelder aus diesem Konzert in unsere Initiative fließen.