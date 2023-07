Das Treffen für alle Käfer- und Oldtimer-Fans

„Das Thema Oldtimer und Käfer wird grundsätzlich sehr positiv wahrgenommen. Regelmäßig sprechen uns die verschiedensten Menschen bei unseren Rundfahrten, bei Ausflügen oder an der Tankstelle auf unsere Vehikel an, erzählen uns von ihrem Zugang zu Käfer und Co., berichten von abenteuerlichen Geschichten und zeigen uns, wie emotional dieses Thema speziell in der heutigen Zeit besetzt ist“, erzählen die Organisatoren des Vereins „Die Käferschrauber“.