Autofahrer ärgern sich über „Parkfalle“

Mit großflächigen Kurzparkzonen wehren sich Gemeinden im Wiener Umland gegen die „Parkpickerl-Flüchtlinge“. Auch in Purkersdorf sind weite Teile des Ortsgebiets nun gebührenpflichtige Parkzone. Was jedoch die Wienerin Helga K. nicht wusste - und nach einem Einkauf in Purkersdorf einen Strafzettel vorfand. Sie war verwundert, hatte keinen Hinweis auf die Kurzparkzone gesehen. Erst bei einem Rundgang fiel ihr eine kleine Tafel an der Ortseinfahrt auf, die darauf aufmerksam macht. „Bei 50 km/h nimmt man als Autofahrer diese Tafel nicht wahr“, ärgert sich die Wienerin.