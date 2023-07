Ciao, Noah! Okafor wechselt nach Italien

Okafor: „Ich verlasse Salzburg mit tollen Erinnerungen“

„Mein damaliger Wechsel zu Salzburg war ein ganz wichtiger Schritt in meiner Karriere und ich kann auf eine wunderschöne Zeit mit vielen Highlights zurückblicken. Ich hatte dadurch die Chance, auf sehr hohem Niveau zu spielen und mich auch in der Champions League zu bewähren. Dafür bin ich allen im Klub sehr dankbar, ich verlasse Salzburg mit tollen Erinnerungen an einen Topklub“, erklärt Okafor, der im Vorjahr in der Königsklasse die Chance hatte, sich just bei seinem künftigen Arbeitgeber in Szene zu setzen. Die nutzte er und zeigte beim Heim-1:1 vor knapp 30.000 Fans in der Bullen-Arena eine seiner stärksten Leistungen im Bullen-Trikot.