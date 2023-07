Asche löste tödlichen Wohnungsbrand aus

Die in den frühen Morgenstunden alarmierten Feuerwehren taten ihr Möglichstes. Sechs Atemschutztrupps arbeiteten laut Einsatzleiter Thomas Schauer gegen ab 2:30 Uhr, um den Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Liefering unter Kontrolle zu kriegen. Anfangs noch wichtiger: Allein neun Mann waren nur für die Personensuche im Gebäude abgestellt.