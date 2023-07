Großeinsatz in Kitzbühel: Brandursache geklärt

Am Mittwoch gegen 18.35 Uhr bemerkte ein Nachbar eine starke Rauchentwicklung, die sich vom Dachstuhl eines Hauses in Kitzbühel ausbreitete. Nachdem der Mann Alarm geschlagen hatte, rückten die Feuerwehr Kitzbühel mit 8 Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten zum Brandobjekt aus. In weiterer Folge wurden die Feuerwehren Aurach/Kitzbühel, Oberndorf in Tirol und St. Johann in Tirol (9 Fahrzeuge und 45 Feuerwehrleute) nachalarmiert.