Es geht los! Das WM-Eröffnungsspiel ab 9 Uhr LIVE

In Auckland ist Neuseeland gegen Norwegen in der Underdog-Rolle. Neuseeland hat bei seinen bisher fünf WM-Teilnahmen noch kein Match gewonnen. „Wir werden immer als Außenseiter gesehen“, sagte „Black Ferns“-Mittelfeldspielerin Ria Percival am Mittwoch. „Wir haben das immer angenommen und werden das auch im ersten Spiel tun. Wir freuen uns einfach, hier zu sein, und sind bereit loszulegen.“