SKN: Kein Stress trotz des Abgangs von 30 Toren

Mit dem Cup-Spiel in Wien gegen Ostliga-Vizemeister TWL Elektra startet St. Pölten am Freitag in eine Saison mit hohen Erwartungen. Extrem hohen. Denn wenn es um die Titelfrage in der 2. Liga geht, fällt der Name SKN stets an erster Stelle. Verständlich bei Neuverpflichtungen wie Ritzmaier, Tadic, Stendera oder Nutz. Namhafte Ansagen im Kampf um den Aufstieg. „Wir haben natürlich Ambitionen“, sagt Sport-Geschäftsführer Jan Schlaudraff.