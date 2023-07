Bär im Unterland: Abschuss nicht auszuschließen

Einen Schritt weiter denkt Landesjägermeister Anton Larcher: „Wenn sich Bären an den Menschen gewöhnen, gibt es bei uns kaum mehr Plätze, wo er in Ruhe leben kann. Dann kann es ein gefährliches Tier werden.“ Er betont zudem, dass es wichtig sei, die Vermehrung der in Tirol ansässigen Bären und auch Wölfe zu managen, um Konflikte zwischen ihnen und Menschen zu vermeiden: „Denn was sonst passiert, haben wir im Trentino gesehen.“