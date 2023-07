Pilot (57) stürzt zehn Meter ab: Schwer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 16.20 Uhr. Der 57-Jährige startete am Startplatz „12er-Kopf“ in Pertisau. „Als er in Richtung Pertisau flog, kamen plötzlich Windböen auf und der Pilot geriet in Turbulenzen“, heißt es von der Polizei. Zeugen beobachteten, dass der Schirm seitlich zusammenklappte und nach vorne gedrückt wurde. Folglich erhöhte sich die Geschwindigkeit.