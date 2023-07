Betrüger verwenden Logos von Polizei und Interpol

Zu dem versuchten Betrug kam es am Samstag. Die 41-Jährige erhielt eine E-Mail, in der beim Absender „POLIZEI“ stand. Ausgegeben haben sich die Täter als Staatspolizei bzw. „Interpol-Police“. „Zur Vortäuschung des offiziellen Charakters wurden an dem beigefügten Dokument die Logos der Polizei, des Bundesministeriums für Inneres sowie von Interpol widerrechtlich verwendet“, berichtet die echte Polizei.