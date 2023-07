„Bumsbar“-Party in Disco sorgt für heftige Kritik

Es nur auf die Hitze zurückzuführen, die den Organisatoren offenbar die Sinne vernebelt hat, wäre zu kurz gegriffen. Vielmehr ist es eine bewusste Provokation, ja die Lust am Skandal, die die Betreiber einer Feldbacher Disco auf die testosterongeschwängerte Idee gebracht haben, Jugendliche nächstes Wochenende in eine „Bumsbar“ einzuladen. Wobei das Wort doppeldeutig ist und auch als Adjektiv verwendet werden kann - so wie es deutsche Urlauber auf Mallorca derzeit rauf- und runtergrölen: „Heute sind wir wieder bumsbar, geile Mädels, geile Jungs da!“