Frontalcrash in Tirol fordert fünf Verletzte

Ereignet hat sich der Unfall gegen 22.45 Uhr. Der 56-Jährige fuhr mit seiner Lebensgefährtin mit dem Auto von Deutschland kommend in Richtung Süden. Zur selben Zeit fuhr der 29-Jährige mit dem Pkw in die Gegenrichtung. In seinem Fahrzeug befanden sich dessen Lebensgefährtin sowie die gemeinsame Tochter.