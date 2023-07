Waldbrand bedroht kroatischen Urlaubsort

Der Waldbrand hat am Mittwoch zwei Dörfer an der Krka-Riviera erfasst, deren Bewohner mit Booten in Sicherheit gebracht wurden. Die Situation sei so schlimm wie schon seit zehn Jahren nicht mehr, erklärte der Chef des Zivilschutzes von Sibenik, Danijel Mileta. Verletzte wurden bisher nicht gemeldet.