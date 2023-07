Model-Freundin „rettete“ Lover vor Verurteilung

Brutaler Kopfstoß gegen Lebensgefährtin?

Der mittlerweile in einem Hotel im Zillertal als Kellner arbeitende Mann hatte seine Lebensgefährtin laut Anklage nach einem wilden Streit einen Kopfstoß versetzt und der am Boden liegenden Frau dann auch noch in den Bauch getreten. Mit Prellungen an der Nase und der Lippe sowie heftigem Nasenbluten musste sie versorgt werden. „Wir haben gestritten und sie hat sich dann im Bad eingesperrt“, erzählte der 33-Jährige nun in Innsbruck vor Gericht. Er habe nur versucht, die Tür aufzudrücken, und diese sei ihr unglücklich auf die Nase gedonnert.