Direktor zählt die Wildschweine selbst

Weiter Aufregung herrscht nach dem „Krone“-Bericht über den geplanten Kauf einer teuren Wärmebildkamera durch Landesrechnungshofdirektor Ludwig Hillinger. Er will, wie berichtet, damit Wildschweine und Damwild in der Antheringer Au zählen – höchst persönlich. Der leidenschaftliche Jäger bestätigt, selbst in die Au auszurücken zu wollen um dort die Anzahl zu dokumentieren. „Natürlich im Beisein des Revierjägers“, so Hillinger. Hillinger hat nach Eigenangaben durch ein Jagdrevier in Niederösterreich bereits Erfahrung mit Wildschweinen und auch Zählung.