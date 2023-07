„Hätte mir von Rapid anderen Umgang gewünscht“

War Vaduz eine deiner schlimmsten Erfahrungen als Profi?

Bitter und für mich unverständlich war, dass wir in beiden Matches nicht unsere Leistung abrufen konnten. Im Rückspiel kam dann von außen richtig schlechte Stimmung in die Mannschaft rein. Dass nach dem Spiel Fans die Garage stürmten, wo alle Spieler mit Frauen und Kinder raus gingen, hat mich schon erschrocken. Am Ende ist es nur Fußball, da hat so etwas, wo man sich Sorgen um seine Familie oder Freundin machen muss, nichts zu suchen. Von dem her ist es aus mehreren Gründen ein Abend, an den ich nicht so gerne zurückdenke.