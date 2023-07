Junges Paar übernimmt Traditions-Konditorei

Bekannte Gesichter sind auch dabei

Drei Mitarbeiter, die bereits zuvor in der Konditorei gearbeitet hatten, konnte der Jungunternehmer für sich gewinnen. „Ohne sie geht es faktisch nicht. Sie kennen schließlich die Rezepte für die ganzen Köstlichkeiten“, schmunzelt der Gailtaler. Auch in der Branche wird die Neueröffnung begrüßt, denn eine klassische Kaffeekonditorei wie jene von Zimmermann sei in Kärnten immer seltener zu finden. „Betriebe dieser Art kann man an zwei Händen abzählen“, bedauert Innungsmeister Paulus Fahrnberger. „Konditoren gibt es bei uns wohl mehrere. Wir haben an die 100 angemeldete Gewerbe, dazu zählen aber auch Ein-Mann-Unternehmen.“