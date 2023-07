„Wir wollen Notarztheli RK-2 nicht rausgrauseln!“

Für großes Aufsehen hat der Bericht in der „Krone“ gesorgt, dass sich die ARA-Flugrettung mit ihrem Notarzthubschrauber RK-2 künftig ein neues Zuhause suchen muss. „Wir sind den Besatzungen sehr dankbar“, sagt Standortbürgermeister Wolfgang Winkler aus Ehenbichl. Aber die seit 2005 bestehende Station der ARA befinde sich in Ehenbichl direkt neben dem an das Krankenhaus angebaute Pflegeheim. Diese Situation sei einzigartig, meint er.