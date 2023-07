Alpinist (62) im Zahmen Kaiser tödlich abgestürzt

Der Deutsche war am Sonntag von seiner Tochter als vermisst gemeldet worden, die Polizei startete am Montagmorgen eine große Suchaktion. „Wir haben sein Auto auf einem Parkplatz in Durchholzen gefunden“, sagte Christoph Silberberger, Chef der Alpinpolizei Kufstein, gegenüber der „Tiroler Krone“. Im Wagen befand sich ein am Freitag gelöstes Parkticket.