Frauen schrien Triebtäter am Achensee in Flucht

Ein Triebtäter trieb am Sonntagnachmittag am Tiroler Achensee sein Unwesen. Zwei Frauen konnten einen Mann beobachten, der in zehn Metern Entfernung von ihnen in einem Waldstück an sich selbst Hand angelegt hatte. Der Täter ergriff folglich die Flucht - eine Fahndung verlief erfolglos.