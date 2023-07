Willi in der Kritik: Ist Innsbruck zu wenig grün?

Konjunkturmotor für Solarenergie zünden

Der PV-Masterplan, den es in Innsbruck immer noch nicht flächendeckend gibt, sei das eine. Das andere die Untätigkeit in der Umsetzung von erneuerbaren Energien. „Wir müssen endlich handeln und so viel Sonnenenergie wie möglich erzeugen“, sieht Anzengruber hier den Grünen Bürgermeister Georg Willi in der Pflicht und fordert ihn auf, im zweiten Halbjahr endlich den Konjunkturmotor für Solarenergie in der Stadt zu zünden.