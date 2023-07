So tickt FPÖ-Sportlandesrat Zauner

Als Zuschauer konsumiere ich am liebsten …

… Fußball und Wintersport. Biathlon ist extrem spannend, Eishockey auch. Formel 1 ist wieder spannend, die MotoGP ist super. Wenn man Fernseh-Dösen will, ist eine Tour de France-Flachetappe in Traum. Großartig, dass da mit Felix Gall ein Österreicher im gepunkteten Trikot fuhr.