Ex-Kicker sorgt für wöchentliches Schnapsen

In der Fußballszene ist Anton Wildpert aus Engabrunn im Bezirk Krems kein Unbekannter. Als Spieler schoss er für den Kremser Sportclub die meisten Tore und war auch als Trainer bei Haitzendorf und Gars ein „Meistermacher“. Auch noch mit 66 Jahren schlägt sein Herz für Fußball. Heute ist er einer der größten Gönner für viele Fußballvereine in der Region. Er spendet nicht nur fleißig, sondern hilft immer und überall aus, wenn Not am Mann ist. „Der Toni ist einfach spitze!“, loben ihn seine Freunde.