Der GAK schlägt ein weiteres Mal in Vorarlberg zu

Nach Daniel Maderner und Jan Stefanon ist Michael Cheukoua der dritte Stürmer, der in diesem Sommer beim GAK andockt. Der neue Mann ist 26 Jahre alt, kommt aus Kamerun und kann ebenso auf der rechten Seite eingesetzt werden. 24 Spiele in der Bundesliga (vier Tore) und 113 Einsätze in Liga zwei (30 Tore und 20 Assist) stehen auf der Visitenkarte des neuen Mannes, der neben Lustenau auch bei Altach, Wr. Neustadt und Horn gespielt hat.