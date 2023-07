„Du darfst doch nicht schon jetzt alles verraten“

Leidenschaft, Wahnsinn und Bluttaten definieren die Beziehung von Macbeth, verkörpert von Vladislav Sulimsky, und Lady Macbeth, gespielt von Asmik Grigorian. Eine mehr als herausfordernde Rolle, der sich Opern-Star Grigorian auf ganz besondere Art und Weise nähert: „Ich versuche auf der Bühne, den Menschen hinter der Rolle zu ergründen. Ich will mich in die Situationen, die sie durchlebt, hineinversetzen“, erklärte sie. „Deshalb möchte ich Lady Macbeths schwache und verletzliche Seite hervorkehren“, so die 42-jährige Grigorian.