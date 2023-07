Ehemalige Buhlschaft springt bei Festspielen ein

Am Mittwoch gaben die Festspiele eine weitere Umbesetzung bekannt. Aus gesundheitlichen Gründen hat die deutsche Schauspielerin Judith Engel die Rolle als „Nathan“ zurückgelegt. An ihre Stelle wird keine Unbekannte treten: Valery Tscheplanowa spielte bereits 2019 die Buhlschaft an der Seite von Tobias Moretti in der Jedermann-Inszenierung von Michael Sturminger. Nun wird sie in Ulrich Rasches Neuinszenierung von Lessings „Nathan der Weise“ zu sehen sein.