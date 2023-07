Oscar-Preisträgerin Tatum O‘Neal hatte Überdosis

Für ihre Rolle in „Paper Moon“ erhielt US-Schauspielerin Tatum O‘Neal (59) mit gerade einmal zehn Jahren den Oscar als beste Nebendarstellerin. Doch der viel zu frühe Erfolg tat mit ihr das, was er mit vielen tat: Er überforderte sie. O‘Neal stürzte immer wieder ab, hatte schon in den 90er-Jahren mit starken Suchtproblemen zu kämpfen. 2008 wurde sie bei dem Kauf von Drogen verhaftet und später angeklagt.