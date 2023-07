Wegen Anzeige: Mann drohte Bekannten umzubringen

Verdächtiger in Haft

Als die Streifen eintrafen, befand sich der Mann in einem Wirtschaftsgebäude bei seiner Wohnadresse. Dort wurde er auch von den Kräften der schnellen Interventionsgruppe festgenommen. Er befindet sich nun in Haft auf einer Polizeiinspektion. Die nicht rechtmäßig besessene Waffe wurde sichergestellt.