Ausgebüxt, aufgegriffen oder auf Heimatsuche

Rüde „Kelemen“

kam nach dem Tod seines Besitzers ins Tierheim und hofft nun darauf, in Tirol ein schönes neues Heim zu finden! Der zweijährige Rüde ist noch ein wenig schüchtern, aber trotzdem sehr freundlich und versteht sich auch mit seinen Artgenossen gut. Wenn er Vertrauen gefasst hat, ist er ein verschmuster und anhänglicher Geselle, der auch brav an der Leine geht. Mit seinem cremefarbenen, seidigen Fell und den bernsteinfarbenen Augen ist er ein bildhübsches Kerlchen und hat eine Schulterhöhe von circa 40 Zentimetern. Natürlich ist er kastriert, gechippt, geimpft sowie entwurmt und wurde auf vier Mittelmeerkrankheiten negativ getestet. Für alle weiteren Fragen steht der Verein 4Beiner in Not telefonisch unter 0699/14521255 zur Verfügung.