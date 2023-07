Pumpspeicher auf der Koralm ist Geschichte

Wolfgang Rehm von der Umweltorganisation Virus sprach am Dienstag als Erster aus, was sich in den vergangenen Jahren wohl viele Beobachter dachten: „Ich habe österreichweit noch kein Projekt gesehen, das in so vielen Fachbereichen nicht umweltverträglich war, nicht dem Stand der Technik und nicht einmal primären bautechnischen Machbarkeitsnachweisen entsprochen hat – dies hätte für mindestens zehn Abweisungen gereicht!“