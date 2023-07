Menzinger und Garbuzov haben neue Pläne

Nun steht das Traum-Tanzpaar vor seinem nächsten Aus. „Schuld“ daran: Kathrin Menzingers Ausflug in die „Dancing Stars“-Jury. Die „andere Seite“ zog die Profitänzerin dermaßen in den Bann, dass nun auch ihr Tanzpartner Vadim Garbuzov mit neuen beruflichen Herausforderungen liebäugelt: „Mein Traum wäre es, bei ,Dancing Stars’ oder ,Let’s Dance’ in einer anderen Form dabei zu sein: In der Jury. Kathrin durfte ja schon ein bisschen reinschnuppern. Das könnte ich mir definitiv auch vorstellen“, so der Profitänzer zur „Krone“. Auf die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft dieses Jahr verzichteten die beiden bereits. Nicht verzichten wollen Menzinger und Garbuzov aber auf den jeweils anderen. „Im Moment gelingt uns das noch ganz gut, dass wir unsere Termine koordinieren. Ich hoffe, das bleibt auch noch ein bisschen so.“