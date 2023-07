Tolle „Krone“-Premiere: Mädels hatten richtig Spaß

Erstmals eine Frauen-Mannschaft

Das hatte am Sonntag schon bei der frühen Anreise in die Area 47 am Eingang zum Ötztal begonnen. Veronika Papon war von Hall mit dem Rennrad gekommen! „Wir sind ein grünes Team“, grinste sie. Das stimmte auch vom Outfit her. Die erste weibliche Mannschaft des Jahres in der 30-jährigen Geschichte der „Tiroler Krone“ kam einheitlich in grünen Dressen, war ein Blickfang.