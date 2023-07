Perfektes Saisonende für Salzburg Ducks

Fokus auf neuer Spielzeit

Damit verbuchen sie eine „winning season“, haben mehr Siege als Niederlagen auf der Habenseite. Das große Ziel, den Sprung in die Play-offs zu schaffen, wurde zwar knapp verfehlt, allerdings fällt das Resümee positiv aus. „Wir sind sehr glücklich, die Saison mit einem Sieg zu beenden“, bilanzierte ein erfreuter Head Coach Nick Johansen. Die Enten blicken bereits voller Zuversicht auf die kommende Spielzeit, die sie bekanntlich in ihrer neuen Heimstätte in Liefering austragen werden.