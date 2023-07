Lkw schleift Moped mit, gegen Pkw geschleudert

Zu dem Unfall kam es um kurz vor 23 Uhr. Der 43-Jährige fuhr mit dem Lkw auf der Salzburger Straße in Wörgl in Richtung Bad Häring. Dabei übersah er das Moped, auf dem sich die 17-jährige Lenkerin zusammen mit ihrer 14-jährigen Schwester befand. „Der Lkw touchierte das Fahrzeug, wodurch die Mädchen von dem Moped geschleudert wurden“, heißt es von der Polizei. Die beiden Jugendlichen blieben verletzt am Straßenrand liegen. Das Moped wurde vom Lkw mitgeschleift. Der Lenker hielt trotzdem nicht an, sondern suchte das Weite.