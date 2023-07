Zwei Erdbeben im Raum Gloggnitz registriert

Laut Geosphere Austria wurden um 18.27 Uhr und 18.41 Uhr Erschütterungen mit Magnituden von 2,9 und 3,3 registriert. Die Beben waren in Gloggnitz und Neunkirchen deutlich spürbar. Erst am Donnerstagabend hatte es Erdbeben der Stärke 2,5 in der Region gegeben.