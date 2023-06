Zwei Verletzte bei Autoüberschlag im Ötztal

Am Freitag gegen 7.15 Uhr setzte eine 26-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw in Oetz auf der Ötztalstraße zu einem Überholvorgang an. Als sie bemerkte, dass dies aufgrund von Gegenverkehr nicht möglich war, wollte sie sich wieder nach rechts einordnen, was ihr jedoch auf Grund von Aquaplaning nicht gelang.